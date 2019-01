Comment adopter la bonne attitude face au rhume ?

publié le 13/01/2019 à 17:35

Avec l'hiver et l'arrivée de températures glaciales en France, il est fréquent d’attraper un rhume. Et une fois attrapé, il n'y a rien à faire sinon attendre une dizaine de jours. Il est donc inutile de se bourrer de médicaments.



Donc avec le rhume, il n'y a rien à faire après mais on peut agir avant. Il se transmet de deux façons. Primo : par la salive et les secrétions nasales. Donc il faut éviter tout contact avec une personne qui a le nez qui coule. Secondo : le virus voyage par voie aérienne. Il suffit qu'une personne infectée tousse ou éternue à proximité pour que des minuscules particules répandent ce rhume. Et cette proximité est relative puisqu'elle peut s'étendre jusqu'à 8 mètres.

Alors comment limiter les risques ? Il faut changer ses habitudes. Par exemple en hiver on a tendance à rester à l'intérieur (magasins, transports en commun...). Donc premier conseil : rester autant que possible à l'air libre. Second conseil : arrêter de se tripoter le visage. D'où la nécessité de se laver les mains le plus souvent possible. Faire de bonne nuit favorise la solidité du système immunitaire et donc permet d'avoir une meilleure défense face au rhume.