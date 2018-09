Pourquoi l'excitation sexuelle est plus forte quand le partenaire est nouveau ?

publié le 02/09/2018 à 08:42

À l'occasion de la sortie de l'ouvrage Un cerveau nommé désir, écrit par Serge Stoléru, le docteur Saldmann revient ce dimanche 2 septembre sur le désir et l'effet Coolidge. Il s'agit d'un constat : "L'excitation sexuelle est plus forte quand le partenaire est nouveau".



Un certain nombre de personnes ont remarqué que lorsque une relation est nouvelle, l'excitation est plus prononcée. Notamment chez les hommes qui ont du mal à maîtriser leur éjaculation. Cela s'explique parce que la nouveauté déclenche, au niveau du cerveau, la sécrétion d'hormones du plaisir comme la dopamine. Ce qui booste la sexualité.

La bonne idée pour qu'un couple dure : essayer de trouver de la nouveauté au sein du couple. Il faut casser la routine, selon le docteur Saldmann. Avec par exemple le fait d'essayer des nouvelles positions sexuelles pour animer le désir.