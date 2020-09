publié le 15/09/2020 à 06:39

Face à la Covid-19, les préfets sifflent la fin de la récréation. De nouvelles restrictions ont été annoncées dans la soirée de ce lundi 14 septembre. La situation est particulièrement préoccupante dans les Bouches-du-Rhône avec un nombre croissant de cas de coronavirus et de malades en réanimation. Le département a largement dépassé le seuil d'alerte.

Les rassemblements de plus de 10 personnes sont donc interdits, tout comme les fêtes étudiantes, les soirées dansantes dans les parcs et les bars. Mais les Marseillais s'attendaient à bien pire. Compte tenu de la circulation du virus, beaucoup craignaient un reconfinement au moins partiel. Les mesures sont même pour certaines adoucies comme pour les fêtes de mariage. Le préfet préconise de les reporter mais n'a pas parlé d'interdiction.

Pour les parcs et les plages, il avait été évoqué une fermeture à 20 heures, finalement, seuls les rassemblements statiques de plus de 10 personnes sont proscrits. Les sorties scolaires sont aussi suspendues, les Journées du patrimoine et la Foire de Marseille sont annulées.

À écouter également dans ce journal

Politique - L'ancien président de la République Valéry Giscard-d'Estaing a été admis lundi 14 septembre à l'hôpital parisien Georges-Pompidou. Il souffrirait d'une infection pulmonaire. Selon ses proches, son état n'inspirerait pas d'inquiétude immédiate.

Justice - Vingt ans après les premiers faits, un violeur en série comparaît ce mardi 15 septembre à Évry. Le violeur présumé de Sénart, en Essonne, aurait agressé une trentaine de femmes dans la forêt locale entre 1995 et 2000. L'enquête a été longue, classée même à un moment, avant de rebondir.

Politique - Emmanuel Macron a assuré que la France allait "prendre le tournant de la 5G" ce lundi 14 septembre, en ironisant sur ceux qui préfèreraient "le modèle Amish", au lendemain de la demande de moratoire de 70 élus de gauche et écologistes.