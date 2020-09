publié le 12/09/2020 à 19:22

Au cours de son allocution de vendredi 11 septembre, Jean Castex n’a annoncé aucune nouvelle mesure de restriction au plan national. En revanche, il a mis en exergue les situations compliquées à Marseille, Bordeaux et en Guadeloupe, demandant aux préfets concernés de proposer des nouvelles mesures complémentaires. Une épée de Damoclès plane ainsi sur les habitants des régions concernées.

À Marseille, les commerçants craignent une restriction des horaires d’ouverture, avec une fermeture encore plus tôt. Pour éviter cela, les représentants de l’Umih (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), ont prévu de rencontrer le préfet pour trouver des solutions. Ils veulent mettre en place "le cahier de rappel".

"Chaque professionnel dispose d’un document où les clients peuvent s’inscrire et laisser leurs coordonnées. Et quand un cas Covid est constaté, on arrive à identifier le jour où ça s’est passé, contacter la clientèle pour avertir et que les gens se fassent dépister s’ils ont été en contact avec la personne malade", explique Frédéric Jeanjean, secrétaire générale de l’Umih 13.

Le professionnel précise que la solution a été proposée : elle n'a pas encore été retenue par les pouvoirs publics.

