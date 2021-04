Coronavirus : la Libye lance sa campagne de vaccination

publié le 10/04/2021 à 22:22

Confrontée à une recrudescence des cas de Covid-19, la Libye a annoncé samedi 10 avril le lancement de sa campagne de vaccination. Le pays en proie à des conflits intérieurs depuis une décennie enregistre actuellement environ un millier de cas par jour, en augmentation par rapport aux derniers mois, avec un accès relativement difficile aux tests PCR. Le dernier bilan officiel s'élève à 166.888 cas de contamination, dont 2.807 morts, dans ce pays de près sept millions d'habitants.



Abdelhamid Dbeibah, chef du Gouvernement d'unité nationale (GUN), a été le premier à recevoir un vaccin, suivi par le ministre de la Santé, Ali al-Zenati, a constaté un journaliste de l'AFP. "Tous les Libyens vont être vaccinés. (...) Je leur demande de s'enregistrer rapidement sur la plateforme (de vaccination) en ligne", a déclaré M. Dbeibah devant les journalistes. Peu après avoir obtenu la confiance du Parlement le 10 mars, le Premier ministre avait affirmé que l'accès au vaccin de la population était une des priorités de son gouvernement.

Deux livraisons de 100.000 doses chacune du vaccin russe Spoutnik V sont déjà arrivées en Libye, en plus de 57.600 doses du vaccin AstraZeneca via le dispositif international Covax, destiné à assurer un accès équitable aux vaccins. Quatre chambres froides de 20 m3 ont été livrées par l'Unicef vendredi et seront installées à Tripoli, Benghazi, Sebha et Misrata pour stocker les vaccins destinés aux 426 centres de vaccination du pays.