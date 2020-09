publié le 30/09/2020 à 17:23

L’épidémie de coronavirus poursuit sa propagation en France : 8.000 nouveaux cas ont été confirmés alors que 40 patients ont été pris en charge en réanimation, mardi 29 septembre. Le profil de ces malades est le même que celui de ceux qui avaient été hospitalisés pendant la première vague.

Comme au printemps dernier, on constate deux fois plus d’hommes que de femmes en réanimation. Plus de 90% des malades sont âgés de plus de 45 ans. Il convient de souligner que les plus de 75 ans ne sont pas les plus nombreux, à la différence de la première vague, car ils se protègent beaucoup plus.

L’hypertension, le surpoids, l’obésité et le diabète constituent toujours des facteurs aggravants. Le virus n’a pas changé et n’est pas moins dangereux : les cas de détresse respiratoire aiguë sont toujours aussi graves.

Un changement positif à noter : la durée moyenne en réanimation a été raccourcie, car les soignants intubent beaucoup moins les patients, ce qui représente un des progrès accomplis dans leur prise en charge.