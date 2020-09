publié le 30/09/2020 à 11:42

Un dîner a réuni plus de 70 personnes au CHU de Poitiers dans le cadre d'un Congrès de deux jours, jeudi 24 septembre. Près d'une semaine après l’événement, la polémique demeure vive au sein de l'établissement de santé.

"Tous les jours, on nous rappelle de prendre des dispositions pour combattre la Covid [...] Voir des choses qui sont organisées au sein du CHU de Poitiers, ça choque", s'indigne Nicolas Boué, agent de sécurité et délégué CGT de l'hôpital.

"On est à moins de 100 mètres du service de réanimation [...] D'un côté, il faut faire attention, et de l'autre côté, le champagne coule à flots. Ce n'est pas possible à l'hôpital", ajoute-t-il.

La direction n'a pas souhaité communiquer. Elle indique toutefois que le CHU de Poitiers n'a pas organisé l’événement mais seulement privatisé ses locaux à l'Union des ingénieurs hospitaliers en restauration, qui s'est chargée de prévenir la préfecture de la Vienne. Les services de l'État ont estimé que les mesures sanitaires répondaient bien aux dispositions nationales.