Covid-19 : pourquoi Marseille est en alerte maximale et pas Paris

publié le 24/09/2020 à 13:16

Les élus de Marseille sont vent debout alors que la ville a été placée en état d'"alerte maximale" face au coronavirus, entraînant notamment la fermeture complète des bars et restaurants. De son côté, Paris n'est qu'en "alerte renforcée", l'étape précédente. Cette distinction entre Paris et Marseille est incomprise par certains.

Le niveau d'alerte est défini par trois critères : le taux d'incidence, le taux d'incidence pour les personnes âgées et la part des patients Covid dans les réanimations. Pour être en alerte maximale, il faut un taux d'incidence supérieur à 250 cas pour 100.000 habitants et un taux d'incidence pour les personnes âgées supérieur à 100 cas et plus de 30 % de patients Covid dans les réanimations.

La métropole d'Aix-Marseille a un taux d'incidence qui semble commencer une légère décrue, mais "trois ou quatre jours de stabilisation ne suffisent pas pour considérer qu'on est sur la bonne voie", a estimé le ministre de la Santé Olivier Véran. Le taux d'incidence reste supérieur à 250 en population générale, et à 180 chez les personnes âgées. Le taux d'occupation des réanimations par des patients Covid dépasse 30 %.