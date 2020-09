Covid-19 : "Marseille est sanctionnée et c'est inadmissible", s'insurge Rubirola

Olivier Véran a annoncé mercredi 23 septembre la fermeture totale des bars et restaurants pour une durée de deux semaines à partir du samedi 26 septembre. Une décision qualifiée de "punition collective" pour Renaud Muselier, président de la région PACA.



"Je ne la comprends pas dans la mesure où, quand même, il y a une évolution positive de la situation sanitaire à Marseille", assure de son côté sur RTL la maire de Marseille ce jeudi 24 septembre. Michèle Rubirola assure que la ville "a fait en sorte que les gestes barrières" soient respectés et que "les restaurateurs et les tenanciers de bars ont mis en place toutes les mesures sanitaires". Elle ajoute avoir même sollicité "l'appui de la police nationale" afin de faire respecter les restrictions sanitaires.

"Quand tout va mieux à Marseille, on est sanctionné", s'insurge Michèle Rubirola. Elle ne comprend pas la différence de traitement de la commune face à l'épidémie par rapport à la capitale. "Quand on voit que le taux de positivité augmente à Paris, c'est Marseille qui est sanctionnée et ça c'est inadmissible", fustige l'élue. La maire de Marseille dénonce également un "manque de concertation insupportable" de la part du gouvernement.