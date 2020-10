publié le 09/10/2020 à 11:00

Dans un contexte de regain de l’épidémie et alors que quatre villes - Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne - ont été placées, jeudi 8 octobre, en zone d’alerte maximale, Jean-François Delfraissy a estimé qu’il fallait s’attendre à vivre avec le virus jusqu’à l’été 2021. Vendredi, le président du Conseil scientifique a ainsi alerté sur une situation épidémiologique qui risque de durer "pendant un certain temps".

D’après Jean-François Delfraissy, "ce n’est pas seulement septembre 2020 qui est en jeu, c’est l’ensemble de l’hiver 2020 et le printemps 2021". Il a toutefois estimé que la pandémie de Covid-19 devrait s’affaiblir dès le printemps prochain. "Le virus va être encore là pendant un certain temps puis va s’atténuer", a-t-il dit, appelant la population à prendre conscience que la crise sanitaire se profile "à moyen et à long terme".

"C’est mon rôle de l’annoncer, a-t-il poursuivi sur BFMTV, il faut apprendre à vivre avec cette vision". L'épidémie de coronavirus s'affaiblira "spontanément" et "on aura probablement des premiers candidats vaccins", a estimé Jean-François Delfraissy.