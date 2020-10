Covid-19 : "Vaccinez-vous contre la grippe", insiste un médecin

publié le 07/10/2020 à 11:15

Tandis que le coronavirus poursuit sa propagation en France et dans le monde, les médecins redoutent l'arrivée des maladies hivernales, telles que le rhume ou la grippe. Cette dernière ayant des symptômes similaires à ceux du coronavirus, les professionnels de santé craignent un mouvement de panique couplé à une double épidémie.

Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la fédération des médecins de France, témoigne avec humour de l'anxiété qui s'empare des Français : "Les patients n'attendent pas 3-4 jours quand ils ont un rhume, ils arrivent ventre à terre au cabinet pour être sûr que ce n'est pas la Covid". "Si vous voulez nous simplifier la vie et celle des hospitaliers, vaccinez-vous contre la grippe", insiste le docteur, qui demande aussi aux personnes âgées de se vacciner contre la pneumonie "même s'il faut deux vaccins à deux mois d'écarts".

"Il est clair qu'en ce moment les gens sont tous inquiets, et nous on attend avec impatience les tests antigéniques rapides, qui pourront donner le diagnostic en 15-20 minutes dans nos cabinets, c'est important". Ce test, moins fiable, mais beaucoup plus rapide, "va nous permettre de déterminer si la personne est positive ou pas et puis d'établir les cas contacts et de les isoler. C'est ce dont on manque actuellement", souligne le professionnel.

Il faut absolument qu'on ait ces tests rapides dans nos cabinets Jean-Paul Hamon - Président d'honneur de la fédération des médecins de France Partager la citation





Jean-Paul Hamon déplore que ces tests antigéniques rapides soient, pour l'heure, déployés dans les hôpitaux et non pas dans les cabinets des médecins généralistes. Un non-sens d'après le médecin. "J'ai entendu notre ministre dire qu'il en avait commandé 5 millions, j'espère qu'il en a gardé un peu sous la semelle parce que ce virus il va falloir qu'on s'y habitue au moins jusqu'a la fin du printemps prochain".

"Le virus, il est clair qu'il est là, il est clair qu'il continue de se développer et il faut absolument qu'on ait ces tests rapides dans nos cabinets pour pouvoir contenir et isoler les gens", prévient le président d'honneur de la fédération des médecins de France. La grippe, qui n'est pas encore présente sur le territoire français ne devrait pas tarder à faire son apparition annuelle. La campagne de vaccination démarrera à partir du 13 octobre.