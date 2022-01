Coronavirus : votre enfant est positif, quelles sont les règles à suivre ?

Crédit : Ozge Elif Kizil / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 3 janvier, pour une rentrée marquée par l'instauration de nouvelles mesures pour faire face à la progression de l'épidémie de Covid-19 et du variant Omicron. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a décidé de renforcer le traçage des cas contact. Ainsi, s'il y a un cas positif dans une classe, les élèves seront soumis à trois tests en quatre jours.

Le premier test négatif leur permettra de revenir en classe et désormais, "quand la famille fera le premier test, elle recevra en pharmacie deux autotests gratuits, pour que les élèves se testent à nouveau à la maison à J + 2 et à J + 4", a indiqué le ministre, dans un entretien au journal Le Parisien dimanche soir. Voilà les démarches à suivre si votre enfant est cas-contact.

Mais quel protocole suivre si votre enfant est positif ? Là, l'isolement doit être observé. Le ministère de l'Éducation nationale explique que, si votre enfant a moins de 12 ans, quel que soit son schéma vaccinal, s'il est positif, il doit observer un isolement de 5 jours si le test antigénique ou PCR réalisé le 5e jour est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48 heures. Dans le cas contraire il devra rester isolé 7 jours.

Quid des plus âgés ?

Si votre enfant a plus de 12 ans, son schéma vaccinal rentre en ligne de compte. S'il est positif avec une vaccination complète, il doit, comme pour les plus jeunes, observer un isolement de 5 jours si le test antigénique ou PCR réalisé le 5e jour est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48 heures. Dans le cas contraire il devra rester isolé 7 jours.

Sans vaccination ou avec une vaccination incomplète, le ministère impose un isolement de 7 jours si le test antigénique ou PCR réalisé le 7e jour est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48 heures. Dans le cas contraire il devra rester isolé 10 jours.

Pour ce cas de figure, d'un enfant de plus de 12 ans sans vaccination ou avec une vaccination incomplète, même s'il est cas contact, il doit observer une période d'isolement de 7 jours avec un test antigénique ou PCR à l'issue de l'isolement.