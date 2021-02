Coronavirus : vers une reconnaissance des "Covid longs" ?

publié le 09/02/2021 à 13:19

On en parlait ce 9 février sur RTL, certains malades du coronavirus ont ce qu’on appelle la "Covid long", c’est-à-dire des symptômes qui durent plusieurs mois après la contamination, entre 10 et 30% des malades selon les études en France, cela représente plusieurs dizaines de milliers de personnes.

La majorité des malades n’ont pas été hospitalisés pendant les premiers symptômes, pas de facteur de risque particulier. Leur point commun : une maladie en dents de scie, un jour ça va et le lendemain ils ne peuvent plus se lever. Fatigue, essoufflement, brouillard cérébral, perte d’odorat, les médecins parlent donc de "Covid long" lorsque ces difficultés durent au-delà d’un mois. Leur test PCR est négatif et ces malades ne sont plus contagieux.



Quelques pistes se dessinent, la dernière : les hôpitaux de Marseille viennent de publier une étude qui montre que le cerveau des "Covid longs" ne présente pas de lésion particulière, pas d'hémorragie mais une baisse d’activité. Comme s’il fonctionnait au ralenti, le cerveau réagit moins bien, c’est donc un résultat objectif : ce n’est pas une maladie psychosomatique.

Les médecins sont plus à l’écoute aujourd’hui, ils connaissent davantage la maladie. La prise en charge se précise avec une grande part de rééducation y compris pour réapprendre à respirer parce que beaucoup ne savent plus le faire et s’essoufflent au moindre effort, sans oublier des activités pour retrouver l’odorat avec au bout l'espoir de guérison. Aujourd’hui on est presque à une reconnaissance de ces "Covid longs".