Coronavirus : qu'est que la "Covid long" ?

Ce mardi matin, Olivier Robino, infectiologue à l'hôpital de Tourcoing et coordinateur de l'étude "Cocolate" était l'invité de RTL. Cette étude qui vient de débuter, porte sur le fléau de la "Covid long". "Pour moi et pour la plupart de mes collègues, la problématique n'est pas à partir de quand on appelle les gens Covid long, mais à partir de quand ils vont avoir besoin d'un soutien médical pour pouvoir améliorer leurs symptômes", explique l'infectiologue.

"En général on dit que passé un mois de symptômes, on peut déjà faire des choses sur le plan médical comme de la rééducation. C'est important d'aller consulter son médecin traitant si les symptômes persistent au-delà d'un mois", poursuit-il. Cette rééducation va se faire progressivement et dépendre de chaque patient. "La première étape est de réapprendre à respirer avant de refaire des exercices physiques plus importants", ajoute l'infectiologue.

Aujourd'hui, cette différence entre les malades, certains touchés 10 à 15 jours et d'autres pendant plusieurs mois est difficile à comprendre. "On ne peut pas l'expliquer. On n'a pas encore assez de recul. C'est l'enjeu des mois à venir", conclut le Dr Robino.