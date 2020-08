publié le 14/08/2020 à 07:09

Nouvelle mesure à Saint-Tropez : après avoir annoncé l'obligation du port du masque dans ses rues, c'est un lieu mythique de la ville balnéaire qui restera clos ces prochains jours. Le célèbre café Sénéquier ferme, après deux cas positifs au coronavirus. Le café est une institution emblématique de la Côte d'Azur, avec ces fauteuils et ces tables rouges, où aimaient s'asseoir Jacques Chirac, Brigitte Bardot ou encore Kate Moss.

Une fermeture temporaire, décidée non pas par les autorités de Santé, mais par le patron lui-même, Thierry Bourdoncle.

"J'ai préféré ne prendre aucun risque, par prévention. À partir du moment ou on avait deux cas avérés de Covid au sein de nos établissements, le choix a été très rapide. Je préfère fermer et attendre un peu dans les jours à venir, le retour des tests des autres salariés et voir exactement sous quelle forme on peut rouvrir avec un maximum de sécurité", explique ainsi le chef des lieux, qui tient tout de même à préciser qu'il s'agit d'une "mesure de prévention et non une fermeture administrative".



La fermeture du café Sénéquier est un coup dur. Le café est un lieu iconique de la ville balnéaire, très apprécié des célébrités : "Je pense que ce n'est plus le même Saint-Tropez mais il est vrai qu'aujourd'hui, au-delà de l'image, au delà de tout ça, il y a simplement la volonté de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi sous prétexte de profits ou autre", a souligné Thierry Bourdoncle avant de conclure : "Si je ne suis pas là pour les aider à se préserver du Covid, j'ai l'impression de ne pas faire mon travail".

Deux autres établissements de la place des Lys, au coeur de la cité balnéaire ont fermé depuis quelques jours pour les mêmes raisons. Il y aurait au total 29 cas de Covid-19 au sein de la restauration à Saint-Tropez, selon l'Autorité régional de Santé.

À retrouver également dans ce journal

Football : En demi-finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain affrontera un petit poucet. Les Allemands de Leipzig ont déjoué les pronostics hier soir avec une victoire 2 buts à 1 contre l'Atlético Madric. C'est une équipe dont doivent se méfier les parisiens.



Coronavirus : À partir de demain, tous les Français qui souhaiteraient voyager vers l'Angleterre se verront imposer une quarantaine obligatoire à leur arrivée. La décision a été annoncée par le gouvernement britannique, en raison des mauvais chiffres de l'épidémie en France.

Vente insolite : Souvenez-vous des mythiques Air Jodan 1 cette paire de baskets rouge et blanche avec la fameuse virgule de Nike. Une paire vient d'être vendue aux enchères au prix de 615.000 dollars, c'est un record. Ces chaussures ont été portées par Michael Jordan, lors d'un match en 1985 en Italie pour une rencontre amicale.