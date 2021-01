Coronavirus : variant britannique, nouveaux cas… Où en est l'épidémie ?

publié le 13/01/2021 à 12:51

Reconfinement ou couvre-feu ? Le gouvernement s'est réuni ce mercredi 13 janvier dans la matinée pour un nouveau Conseil de défense. Parmi les différentes pistes étudiées pour le moment, le couvre-feu dès 18 heures étendu à toute la France pourrait être mis en place. Mais toutes les hypothèses restent sur la table. Elles seront tranchées en fonction de deux critères. D'abord le variant britannique, et puis les conséquences des fêtes de fin d'année sur les courbes de contamination.

Le Conseil scientifique a apporté quelques éléments de réponse mardi 12 janvier. Le variant britannique est bien là, au rythme de 200 cas par jour. Cela représente 1% des nouveaux malades détectés depuis une semaine. Ce nouveau virus se répand très vite, si l'on en croit sa diffusion en Grande-Bretagne. Il pourrait représenter, dans cinq semaines, la moitié des nouvelles contaminations en France, avec le risque de voir les hôpitaux saturés.

Il est possible de freiner le variant britannique à trois conditions

Mais il est encore possible de freiner ce mutant "à trois conditions", estime le Conseil scientifique. D'abord en renforçant les mesures, comme un couvre-feu général à 18 heures ou un reconfinement. C'est au gouvernement de trancher et il peut encore attendre quelques jours avant de connaître les effets des fêtes de fin d'année.

La deuxième condition est de vacciner le plus vite possible les personnes fragiles. Et enfin, il est nécessaire de maintenir les gestes barrières. Le masque, à priori, reste efficace contre ce nouveau variant.