Couvre-feu à 18h : quels sont les départements concernés ?

publié le 12/01/2021 à 17:30

Le coronavirus circule toujours dans l'Hexagone. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran feront un nouveau point sur la situation sanitaire jeudi, lors de la conférence de presse hebdomadaire. D'ici là, deux nouveaux départements sont placés sous couvre-feu avancé, portant leur nombre à vingt-cinq. Dès mardi 12 janvier, tous les habitants de ces zones, principalement dans l'Est du pays, devront être rentrés chez eux à 18 heures.

Les vingt-cinq départements concernés sont : l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, le Bas-Rhin, les Bouches-du-Rhône, le Cher, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, les Hautes-Alpes, le Haut-Rhin, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Jura, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, la Saône-et-Loir, le Territoire-de-Belfort, le Var, le Vaucluse et les Vosges.

Pour se déplacer au-delà de l'heure limite imposée par ce couvre-feu, les Français concernés devront se munir d'une attestation. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros en cas de contrôle. Une récidive dans les quinze jours entraînera une contravention de 200 euros et une deuxième récidive sera considérée comme un délit, punissable de six mois de prison et d'une amende de 3.750 euros.