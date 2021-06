publié le 08/06/2021 à 09:00

Un été tranquille avant une quatrième vague à la rentrée ? À la veille de l'entrée du pays dans la deuxième phase du déconfinement progressif prévu par le chef de l'État, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy a estimé ce mardi 8 juin sur RTL que l'on pourrait assister à une reprise de l'épidémie en France à la rentrée.

"Les Anglais sont en train de voir une nouvelle épidémie en Angleterre. Je crains que nous nous trouvions pendant l'été ou à la rentrée avec nous aussi un switch entre la disparition et la diminution du variant anglais pour aller vers le variant indien", a-t-il déclaré.

"Après un été qui devrait globalement bien se passer si on ne fait pas trop de bêtises, on devrait assister à une reprise de l'épidémie en septembre ou en octobre, a-t-il poursuivi. Mais "cette quatrième vague sera très différente des autres", selon lui, grâce à la vaccination car "le virus trouvera en face de lui une population en bonne partie vaccinée et protégée contre ces nouveaux variants".

Le président du conseil scientifique a par ailleurs estimé qu'il serait "très difficile" de maintenir le port du masque obligatoire à l'extérieur après le 30 juin.