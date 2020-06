publié le 05/06/2020 à 13:19

Ce vendredi 5 juin, le président du Conseil scientifique a indiqué que l'épidémie de coronavirus était "contrôlée" en France. Contacté par RTL, Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et membre du Conseil scientifique a expliqué que "cela signifie qu'on est sur des niveaux de circulations du virus qui sont très bas mais qui ne sont pas nuls".



"On a toute une série de signaux qui sont très verts", a ajouté le virologue. Une évolution positive qui s'explique par "une capacité de tests qui nous permet d'avoir une réponse en temps réel sur l'investigation de tous les cas suspects et les éventuels foyers groupés", poursuit Bruno Lina. "Comme on est en sortie de confinement, on a pris un certain nombre de réflexes que j'aimerais que la population française garde quelques temps", a-t-il souligné.

Concernant une potentielle seconde vague tant redoutée par les épidémiologistes, le virologue estime qu'on "est aujourd'hui probablement à un niveau où le risque est faible mais objectivement, aujourd'hui dans les pandémies avec des virus respiratoires, on n'a jamais vu d'absence de deuxième vague et de troisième vague."



"Il faut qu'on y soit préparé" a-t-il ajouté en précisant que "si on est bien organisé il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. On a vraiment tous les atouts en main". Selon lui, le confinement "était indispensable mais recommencer la même histoire est impossible. Ce serait un aveu d'échec massif".