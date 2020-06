Coronavirus : le Brésil devient le 3e pays avec le plus de décès, devant l'Italie

publié le 05/06/2020 à 07:33

Le Brésil est devenu le troisième pays au monde déplorant le plus de décès liés au nouveau coronavirus, ce jeudi 4 juin, dépassant les 34.000 morts, devant l'Italie, après un nouveau record de morts enregistrés en 24 heures.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 34.021 décès et 614.941 cas confirmés, avec 1.473 morts recensées depuis mercredi soir, sachant que les chiffres officiels sont largement sous-estimés selon les spécialistes.

Avec 212 millions d'habitants, le Brésil a une population trois fois plus grande que celle de l'Italie, qui a été l'épicentre de la pandémie en Europe et compte 33.689 morts. Pour le troisième jour consécutif, le plus grand pays d'Amérique Latine enregistre un record de morts quotidiennes, après 1.349 mercredi et 1.262 mardi.

Le président d'extrême droite Jair Bolsonaro continue de prôner le retour à une activité économique normale, remettant en cause les mesures de confinement prises par les gouverneurs des États.