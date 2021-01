Coronavirus : un collectif de citoyens sera chargé du suivi de la vaccination

publié le 04/01/2021 à 21:36

Face à la méfiance des Français, un collectif de citoyens va être chargé du suivi de la campagne de vaccination en France. Emmanuel Macron avait annoncé cette mesure à la fin du mois de novembre. Gadget ou réelle utilité ? Le collectif fait déjà polémique auprès d'une partie de l'opposition.

L'objectif de ce collectif est de lutter contre le scepticisme ambiant vis-à-vis du vaccin grâce à un panel représentatif de la population. 35 citoyens, 30 titulaires et 5 suppléants ont été sélectionnés par un institut de sondage avec un impératif : les pro-vaccins, les anti-vaccins et les "hésitants" figurent dans les même proportions. Leur champ d'action : la campagne de vaccination grand public qui commence en avril.

Contrairement à la convention pour le climat, ils ne feront pas de propositions. Leur rôle : faire remonter toutes les interrogations des citoyens sur la vaccination et donner leur avis sur les choix du gouvernement.

Sous la houlette du Conseil économique, social et environnemental, ce collectif va auditionner des médecins et des associations de patients par exemple, à partir de janvier et jusqu'à l’été 2021. Un gadget pour une partie de l'opposition très dubitative, à l'image de Marine Le Pen qui estime que les autorités cherchent à se défausser de leurs responsabilités.