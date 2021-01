Coronavirus : une réunion sur le vaccin qui s'annonce tendue à l'Élysée

publié le 04/01/2021 à 18:58

Alors que la France accuse un net retard par rapport à certains pays d'Europe dans la première phase de vaccination contre le coronavirus, Emmanuel Macron a convoqué cette après-midi une réunion à l'Élysée.

Des responsables de l'opposition fustigent un nouveau fiasco après les difficultés liées à l'approvisionnement en masques puis le déploiement en tests. Mais le Premier ministre, Jean Castex, assume sa stratégie. "Cette campagne de vaccination c'est une affaire qui va durer six mois".

Mais le recadrage du président de la République, lors de ses vœux n’a pas été du goût de Jean Castex. À quelques proches, il a d'ailleurs fait cette confidence : "Le président est sensible à ce que dit l'opinion, et je peux le comprendre" et le Premier ministre continue d’argumenter : oui, il y a des pays qui vont plus vite. Mais il y en a aussi qui n'ont même pas commencé."

Et même si Jean Castex n'est pas sourd aux critiques, dans son entourage on s'agace. Selon nos informations, Matignon n'écarte plus l'ouverture de grands centres de vaccination, pour aller plus vite et marquer les esprits.



Un léger changement de pied alors que jusqu'à présent l'exécutif avait placé au cœur de la stratégie de vaccination les cabinets des médecins généralistes.