publié le 04/01/2021 à 11:26

516 personnes ont été officiellement vaccinées en France, selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement et ce alors que partout dans le monde, des millions de personnes ont reçu leur première dose. Les médecins généralistes étaient prévus en phase 2 et sont passés en phase 1 après une demande de leur syndicat.

Pour se faire vacciner, les médecins généralistes doivent se rendre à hôpital. Selon Agnès Giannotti, "Il y a des contraintes logistiques, mais ceci dit c'est un vaccin qui se conserve 6 jours au réfrigérateur" avant d'ajouter "qu'on pouvait aussi s'imaginer vacciner en cabinet en commandant les vaccins dans les pharmacies d'à côté", mais ce n'est pas le choix du gouvernement dans cette organisation.

Il était pourtant convenu que les généralistes seraient prioritaires en France pour la vaccination, pour eux-mêmes et pour leurs patients. Selon Agnès Giannotti c'est logique de réserver les vaccins aux personnes vulnérables mais elle rappelle qu'il y a 50.000 généralistes sur le terrain et "si on avait les outils pour vacciner ça irait beaucoup plus vite".