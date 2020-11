Coronavirus : un certificat de vaccination bientôt mis en place ?

publié le 18/11/2020 à 12:10

En effet, la mise en place d'un certificat de vaccination contre la Covid-19 est à prévoir. Beaucoup de Français se méfie des vaccins, s’interrogent sur son efficacité et la question va vite venir sur la table, y aura-t-il à l’avenir une société coupée en deux, entre ceux qui sont vaccinés et auront accès à tout et ceux qui ne seront pas vaccinés et qui subiront des restrictions ?

Beaucoup reprennent la phrase d’Olivier Véran expliquant mardi 17 novembre sur BFM que les autorisations de circulations ne seront pas supprimées le 1er décembre en expliquant qu’un certificat de circulation suivra, d’autres prétendent qu’il en faudra une pour aller au théâtre, pour voyager, pour se rendre au restaurant…



Beaucoup d’intox alimentées par cette phrase de l’éditorialiste Christophe Barbier : "Instaurons donc une règle : si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, au théâtre ou prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société".

Une phrase que l’homme à l’écharpe rouge, même chez lui, a dite dans un édito vidéo le 10 novembre dernier et remarquée par le journal 20 minutes. Christophe Barbier évoque ici un point de vu personnel car, pour l’instant, aucune disposition officielle n’a été prise concernant un certificat de vaccination sur le vaccin Covid-19 et surtout aucune obligation de vaccination contre la Covid n'a été annoncée. Les avis de chacun sur le sujet ne font pas une décision définitive.

L'idée d'un certificat, déjà en réflexion chez certains

Si on met de côté les adeptes de la théorie du complot qui, dans un documentaire américain baptisé Plandémie et particulièrement viral au début de l’été, expliquait faussement que les initiales COVID signifiait Certificat Of Vaccination IDentity, pour prouver que tout ceci n’était qu’une affaire pour nous contrôler par le vaccin.

Si on met le surréalisme de côté, certains professionnels du tourisme qui se demandent pourquoi on accepte de se faire vacciner contre certaines maladies quand on voyage dans un pays tropical et que l’on refuserait le vaccin contre la Covid si certains pays le demandent pour passer leurs vacances sur leur sol...

Plus précis encore, le cas Ticketmaster, une société américaine, numéro 1 des ventes de billets de spectacle dans le monde. Le magazine musical Billboard le 11 novembre dernier explique que Tickermaster travaille avec des sociétés médicales pour vérifier si les personnes détentrices du billet étaient bien vaccinées et pouvaient se rendre au concert. Finalement c’était une mauvaise interprétation, une réflexion et Ticketmaster a expliqué que la vérification du vaccin n’était pas de son ressort.

Une question qui va rapidement venir sur la table

À mesure que le vaccin progresse, à mesure que l’on parlera de vaccination, cette différence ou pas entre ce qui est possible de faire avec ou sans vaccin sera surement porté à réflexion.



Attention à ne pas confondre débats et décisions gouvernementales, il est encore prématuré de parler de certificat de vaccination concernant la Covid, ne vous inquiétez pas, je suis sur que ça va vite agiter les conversations.