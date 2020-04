publié le 05/04/2020 à 19:15

Est-ce que nous sommes en train de relâcher la pression après trois semaines de confinement ? Difficile d’avoir une vision globale. Samedi 4 avril, les forces de l’ordre semblaient dire qu'il n'y avait pas eu tant de départs en vacances que ça. Pourtant, ce dimanche, on a observé des images de certaines plages du littoral ou du canal Saint-Martin, à Paris, plus animés que ces dernières semaines.

"Avec le beau temps, les gens se sont peut-être un peu plus relâchés, reconnaît Lucie. On voit que sur le canal Saint-Martin et le canal de l’Ourcq aujourd’hui il y avait un peu plus de monde. On fait attention, on garde nos distances, mais on a besoin de s’aérer et j’avoue que le beau temps ne facilite pas les choses".

"Vous voulez garder une petite fille de presque quatre ans enfermée dans un appartement ?, s’interroge Florence. Donnez-moi des solutions, je suis preneuse". Des comportements qui agacent certains habitants du quartier, comme Marie : "J’hallucine (...) C’est pas logique d’aller se rassembler, aussi beau fasse-t-il".

Le Haut-Rhin souffle - Depuis jeudi, le nombre de patients hospitalisés pour le Covid-19 a diminué. Et la courbe s’inverse clairement. Le flot de malades qui arrive aux urgences est en train de baisser et on retrouve également une légère baisse en réanimation.

Des masques "fait maison" - Face à la pénurie de masques en France, Marie-Christine s'est décidée de faire les siens à partir des vieux draps en coton. "Tant qu’il y a des draps, il y a de l’espoir", confie-t-elle.

Solidarité culinaire - Le restaurant du chef cuisinier Simone Zazoni, l’un des meilleurs de France, est évidemment fermé en période de confinement. Alors deux fois par semaine, dans sa cuisine, chez lui, dans les Yvelines, il prépare des repas pour les soignants.