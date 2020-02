Le nouveau coronavirus s'appelle désormais "Covid-19"

Des personnes masquées à cause du coronavirus

publié le 11/02/2020 à 17:21

Plus d'un mois après son apparition officielle à Wuhan, le nouveau coronavirus qui a fait 1.000 morts et plus de 42.000 cas confirmés a un nom définitif. Le nouveau coronavirus s'appellera officiellement "Covid-19", a annoncé mardi 11 février le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, à Genève.

Il a expliqué que "co" signifiait corona, "vi" virus et que "d" avait été choisi pour "disease" (maladie en anglais). Le chiffre 19 indique l'année de son apparition (2019).

Cette dénomination remplace celle de 2019-nCoV, décidée à titre provisoire après l'apparition de la maladie. La nouvelle dénomination a été choisie de manière à être "facile à prononcer", tout en restant sans référence "stigmatisante" à un pays ou une population particulière, a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'OMS, par la voix de son directeur, a par ailleurs estimé qu'il y a "une chance réaliste de stopper" le nouveau virus, lors d'un discours devant 400 scientifiques qui ont entamé mardi 11 février une rencontre de deux jours sous les auspices de l'OMS destinée à intensifier la lutte contre cette maladie.