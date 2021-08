Coronavirus : se vacciner est "un acte d'amour" selon le pape François

Se faire vacciner contre la Covid-19 est "un acte d'amour". C'est ce qu'a déclaré le pape François, mercredi 18 août, en appelant tous les croyants à se faire immuniser. Dans un message vidéo destiné à soutenir l'initiative "It's up to you", une campagne d'incitation à la vaccination aux États-Unis et dans d'autres pays du continent américain, le pape a estimé que "grâce à Dieu et au travail de beaucoup, nous avons maintenant des vaccins pour nous protéger contre la Covid-19".

Selon le souverain pontife âgé de 84 ans, les vaccins "donnent l'espoir d'en finir avec la pandémie, mais seulement s'ils sont disponibles pour tous et si nous travaillons ensemble". Le pape François a ajouté qu'être vacciné "est un acte d'amour (...) amour pour soi, amour pour sa famille, ses amis, et amour pour tout le monde".

Lire la suite