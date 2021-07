Vatican : opéré du côlon, le pape François va bien

Ce dimanche 4 juillet, le pape François a été admis à l'hôpital A. Gemelli de Rome pour subir "une intervention chirurgicale programmée pour une sténose diverticulaire symptomatique du côlon", a indiqué un communiqué du Vatican. Il s'agit d'une inflammation potentiellement douloureuse des diverticules, hernies ou poches qui se forment sur les parois de l'appareil digestif et dont la fréquence augmente avec l'âge.

Âgé de 84 ans, le pape est arrivé dimanche à l'hôpital vers 15h en voiture, sans escorte, accompagné seulement de son chauffeur et d'un proche collaborateur. Il se porte bien ce lundi, au lendemain de l'opération sous anesthésie générale, et il devrait rester hospitalisé environ une semaine "sauf complications".

Le souverain pontife a subi une "colectomie gauche" (procédure chirurgicale consistant à retirer une portion de côlon). Ce lundi, le Vatican a précisé dans un communiqué, que le pape François "se trouve dans de bonnes conditions générales, il est alerte et respire sans assistance".

Même chambre que Jean-Paul II

Selon le site catholique Cruxnow.com, à l'hôpital Gemelli, le pape se trouve dans la même chambre au 10e étage que celle utilisée par le pape Jean-Paul II, lorsqu'il avait été admis après une tentative d'assassinat en 1981 et pour une tumeur au côlon en 1992. Né le 17 décembre 1936 en Argentine, le pape François, né Jorge Bergoglio, s'est fait enlever le lobe supérieur du poumon droit à l'âge de 21 ans en raison d'une pleurésie et souffre également de problèmes à une hanche et de sciatique.