Ce samedi 7 août, un nouveau record du nombre de manifestants anti-passe sanitaire est attendu en France. Parmi les plus réfractaires, les anti-vaccins, ceux qui ne veulent en aucun cas se faire vacciner et qui, pour les plus radicaux, alimentent la théorie du complot. Pour Patrick Zylberman, spécialiste de l’histoire de la santé et connaisseur des mouvements anti-vaccins, Patrick Zylberman, cette "défiance a toujours existé, elle est aussi vieille que la vaccination elle-même, bien qu'aujourd'hui les arguments soient médicaux, au départ ils étaient théologiques." assure-t-il.

"Ce qui est fascinant, c'est que depuis le début, l'argument qui revient encore, même avec trois siècles d'intervalle, c'est le fait d'injecter la maladie avec le vaccin, poursuit-il, Voltaire s'en moquait déjà dans ses Lettres philosophiques (...) Même des médecins étaient aussi contres il y a trois siècles et ce sont souvent les généralistes et les pédiatres les plus réfractaires, car le vaccin est un fleuron de la médecine est il est très peu enseigné durant les études dites classiques", affirme-t-il.

Le spécialiste de l'histoire de la santé s'est également montré optimiste sur le vaccin contre le coronavirus, même s'il ajoute une astérisque à ses propos : les gens sont quand même enthousiastes, malgré les manifestations, autour de ce vaccin qui s'avère pour le moment très efficace mais cela pourrait changer s'il s'avère être moins fort qu'on ne le pense." avertit le professeur. "Les manifestants sont surtout contre le pouvoir et non contre la médecine, mais cette défiance s'explique aussi par le fait qu'on n'a aucune obligation vaccinale en France pour les adultes depuis de nombreuses années, elles étaient réservées avant aux enfants" ajoute-t-il.

Par le passé "on retrouve souvent l'argument du vaccin élaboré trop rapidement, Pasteur par exemple, décide de fabriquer un vaccin contre la rage et de l'injecter au petit garçon Joseph Meister, qui s'est fait mordre 14 fois par un chien afin de lui éviter une mort certaine. Son collaborateur refuse de prendre le risque car le produit n'avait jamais été testé, Pasteur a, lui, agi avant de comprendre. Ce n'est pas nouveau" conclue-t-il.