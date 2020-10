publié le 22/10/2020 à 19:19

Face à la deuxième vague épidémique, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que 54 départements seront concernés par le couvre-feu sanitaire à partir de ce vendredi 23 octobre. Pour le médecin épidémiologiste Didier Pittet, il faudra "deux à trois semaines" pour voir les effets bénéfiques de cette mesure dans le but d'endiguer l'épidémie. Selon lui, "reconfiner serait la solution facile" mais cela engendrerait "un impact économique et social gigantesque".

Le président de la mission indépendante d’évaluation de la gestion de la crise du coronavirus en France a également signifié qu'"on essaye de quantifier tout cela" pour "éviter que cette crise sanitaire finisse par être, avant tout, une crise économique et sociale". "Plus la durée d'un confinement est importante, plus la chute du PIB sera importante" a ajouté Didier Pittet.

L'épidémiologiste a reconnu qu'"on transforme la vie des Français avec ces couvre-feux" mais souligne qu'il y a "d'autres endroits dans le monde et en Europe dans lesquels on a ce même genre d'approche" pour minimiser les dégâts de la deuxième vague de la Covid-19, "tout en conservant le plus d'activité possible".