Covid-19 : "On voit cette deuxième vague arriver", dit un médecin à Paris

publié le 25/09/2020 à 10:55

Les hôpitaux de Paris ont annoncé le report de 20% des opérations chirurgicales dès ce week-end du 26 sepembre en prévision de l'augmentation des hospitalisations de patients atteints du coronavirus. Cela concerne en priorité celles de patients "dont la prise en charge peut être reportée sans risque de perte de chance".



"On envisage de reporter, on est en phase de préparation, pas de déprogrammation", relativise ce vendredi 25 septembre sur RTL le Professeur Xavier Lescure, médecin spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, à Paris. "Si vous la voyez pas arriver aujourd'hui la deuxième vague, il va falloir changer de lunettes parce qu'elle est là", assure le médecin. "J'étais un de ceux qui avaient alerté mi-août en disant qu'on avait tous les éléments pour emballer le système à la rentrée", assure-t-il.

Selon lui, "on est à trois semaines de la rentrée et on voit clairement cette deuxième vague arriver". "Aujourd'hui, on a encore deux semaines à passer avec le niveau d'emballement du virus qui existe depuis ces derniers jours", insiste le Pr. Xavier Lescure.

7% de postes vacants et 20 à 30% des lits fermés

Concernant le report des opérations chirurgicales dans les hôpitaux parisiens, le médecins spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital Bichat assure que "ces opérations vont être triées sur le volet pour qu'il n'y ait aucune perte de chance pour les malades qui seront concernés". "On se remet à peine de la première vague et il faut qu'on se prépare encore à changer les chemins opérationnels", s'inquiète Xavier Lescure.

"Quand vous déprogrammez, ça veut dire que cette vague va avoir des conséquences en cascade jusqu'aux patients qui n'ont pas le Covid", s'alarme le médecin. Il déplore un manque de personnel. "Aujourd'hui on a 7% de postes vacants et 20 à 30% des lits qui sont fermés à l'hôpital Bichat", alerte le médecin. Il estime donc qu'"on a un hôpital probablement plus fragilisé que la première fois".