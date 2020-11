Coronavirus : les résultats des tests de plus en plus longs à tomber

Les tests antigéniques sont disponibles pour les médecins généralistes, infirmiers et pharmaciens.

et AFP

publié le 05/11/2020 à 23:33

La France a augmenté sa capacité de tests virologiques au point où 2 millions de tests ont été réalisés sur la dernière semaine d'octobre. Mais à cause de cela les délais de validation des résultats deviennent encore plus longs, selon une étude de la Drees publiée ce jeudi 5 novembre.

Entre le 26 octobre et le 1er novembre, "la part des tests validés en moins de 24 heures et 48 heures diminue notablement", indique la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, service dépendant du ministère de la Santé.

Moins de 42% des résultats de tests virologiques (RT-PCR) sont rendus en 24 heures, contre 48% la semaine précédente. 80% des tests sont rendus dans les 48 heures, contre 87% la semaine précédente. Aussi, la durée médiane entre prélèvement et validation du résultat du test est supérieure à 36 heures pour un département sur dix.