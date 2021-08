Coronavirus : qui sera concerné par une 3ème dose de vaccin ?

C'est un sujet qui revient de plus en plus et le mystère reste entier : devrons-nous recevoir une troisième dose de vaccin contre le coronavirus ? Selon Alain Fischer, professeur d'immunologie et président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, la réponse est oui mais uniquement pour "les personnes les plus fragiles, les très malades, les très âgées (plus de 75-80 ans) dès le début de l'automne et sans plus attendre." Le professeur d'immunologie reste prudent pour le reste de population : "On en n'est pas là", affirme-t-il.

"Les données sur la persistance de l'immunité sont assez bonnes, poursuit le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, c'est pour cela que pour l'instant, pour les plus jeunes et les personnes en bonne santé, il faut attendre", conclut Alain Fischer.

Selon les dernières données du ministère de la Santé, plus de 60% de la population française, à savoir 34,8 millions de Français, a reçu un schéma vaccinal dit "complet".