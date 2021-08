Les derniers indicateurs de l'épidémie de coronavirus font état de 19.600 nouveaux cas ces dernières 24 heures. En raison du variant Delta, la pression sur l'hôpital continue de s'accentuer : 1.137 malades en réanimation, contre 886 la semaine dernière. En région Occitanie, le nombre d'hospitalisation a été multiplié par 10 en un mois seulement et le Samu de Haute-Garonne est en première ligne. Il y a un mois, le service d'urgence ne recevait quasiment plus d'appels concernant le coronavirus, aujourd'hui, c'est un patient sur quatre.

"En l'espace de quinze jours, on a vu les chiffres exploser à tous les niveaux, admet le docteur François Concina, urgentiste au Samu 31, il y a beaucoup de gens non vaccinés, des gens qui ne se sentaient pas concernés par le virus". 139 personnes sont hospitalisées dans la région, un chiffre qui pourrait monter à 250 d'ici une semaine selon l'Institut Pasteur, et la vague arrive au pire moment.

"On est dans une période où la moitié de l'effectif n'a pas encore pris de congé, on ne sait pas comment on va passer le mois d'août" poursuit l'urgentiste. Pour endiguer la 4e vague et éviter la saturation des hôpitaux, le directeur de l'ARS Pierre Ricordeau appelle à "respecter les gestes barrières et à la vaccination en masse." Des créneaux de vaccination sans rendez-vous sont disponibles dans la région cette semaine.

A écouter également dans ce journal

Sécurité routière - L'expérimentation de la circulation en interfile est relancée ce lundi 2 août, elle est élargie à 21 départements, et non plus seulement 11, pour une période de trois ans. Il sera donc à nouveau possible et autorisé de circuler entre les files à conditions.

Jeux Olympiques - Le gymnaste Samir Aït Saïd doit disputer la finale des anneaux ce lundi 2 août, cinq ans après sa fracture au tibia-péroné à Rio.

Animaux - La femelle panda Huan-Huan a donné naissance à deux jumeaux ce dimanche 1er août au zoo de Beauval, quatre ans après leur grand frère Yuan Meng. Ils pèsent entre 128 et 150 grammes.