Coronavirus : la chaîne Sky News Australia suspendue par YouTube pour désinformation

La chaîne Sky News Australia a été sanctionnée d'une suspension sur YouTube pendant une semaine, a annoncé la plateforme de partage de vidéos ce dimanche 1er août. En cause, la diffusion de fausses informations sur la Covid-19.



"Nous avons des politiques claires établies en matière de fausses informations sur la Covid-19 (…) afin d'empêcher la diffusion de fausses informations sur le coronavirus pouvant nuire au monde réel", a indiqué YouTube dans un communiqué. Suivie par 1,86 million d'abonnés sur YouTube, la chaîne est suivie par des conservateurs bien au-delà de l'Australie.

Certaines publications, allant jusqu'à remettre en question l'existence même d'une pandémie ou l'efficacité des vaccins, sont largement partagées sur les réseaux sociaux. Il y a trois jours, la chaîne avait publié une chronique dans laquelle un animateur, connu pour son hostilité aux restrictions sanitaires, avait notamment critiqué la décision des autorités de prolonger le confinement à Sydney.

La chaîne australienne a confirmé sa suspension temporaire sur YouTube. Un porte-parole de Sky News a assuré que la chaîne "soutient les discussions et les débats concernant un grand nombre de sujets et de points de vue, ce qui est vital pour toute démocratie". Il ajoute par ailleurs que "nous prenons au sérieux notre engagement à répondre aux attentes de la rédaction et de la communauté".