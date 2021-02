publié le 17/02/2021 à 08:27

Les députés étudient ce mercredi 17 février une proposition de résolution sur la prise en charge des "Covid longs". Fatigues importantes, douleurs : chez certains malades, les effets du nouveau coronavirus persistent bien après le premier test positif.

Un phénomène qui concerne les adultes, mais aussi les enfants, comme Hadrien, 14 ans, qui vit à Vaucresson (Hauts-de-Seine). L'adolescent a eu la Covid-19 en mars dernier. Depuis, les symptômes persistent au point où il n'est plus du tout possible pour lui d'aller au collège depuis un mois et demi. Sa maman, Bianca, appelle à l'aide.

"Quand il a les maux de tête, il perd l'équilibre et se cogne, déplore-t-elle, dès qu'il fait un effort comme celui de marcher 50 mètres, tout tourne". La mère de famille explique que son fils continue à souffrir de douleurs aux articulations et de "fourmis dans les pieds", plusieurs mois après sa contamination.

Une situation qui fragilise la situation scolaire d'Hadrien. "J'ai fait une liste de tout ce qu'il avait raté : français, maths, SVT..., regrette Bianca. C'est un gamin qui passe le brevet, donc il faut absolument qu'un système soit mis en place tout de suite pour qu'il y ait une continuité pédagogique totale".

