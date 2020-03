Coronavirus : quels médicaments prendre si on est malade ?

publié le 17/03/2020 à 13:00

Il y a des gestes simples qu'il faut parfois rappeler en cette période d'épidémie de coronavirus. En cas de contamination, il y a certains réflexes à adopter.

"Il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires ni de cortisone, surtout en automédication", alerte le professeur Annane. "Si on a une fièvre élevée, il faut prendre du paracétamol. Si on est allergique au paracétamol, il ne faut surtout pas en prendre mais on peut se rafraichir avec de l'eau", poursuit-il.

Plusieurs cas de jeunes patients atteints sévèrement par le coronavirus ont été reportés. Certains d'entre eux avaient pris un anti-inflammatoire pour faire baisser la fièvre, ce qu'il faut absolument éviter de faire car le médicament est immunodépresseur, il réduit les défenses immunitaires et donc affaiblit le patient alors que son corps veut éliminer le coronavirus.

Les premiers symptômes les plus courants du fameux virus sont la fièvre et une toux sèche. Fatigue, maux de tête et difficultés respiratoires (sensation d'oppression ou d’essoufflement) peuvent également se manifester.

De plus, toute personne atteinte du coronavirus doit s'isoler et éviter le contact avec ses proches pour éviter de contaminer son entourage.