Coronavirus : le gouvernement va-t-il interdire les licenciements ?

publié le 17/03/2020 à 08:05

La ministre du Travail a demandé qu'on l'alerte si une entreprise engage des licenciements, lors d'une conférence téléphonique avec les leaders des organisations patronales et syndicales qui s’est déroulée ce lundi 16 mars. "Surtout, ne licenciez pas!", a lancé Muriel Pénicaud sur le plateau de BFM TV.

La ministre du Travail a ainsi encouragé les entreprises à "privilégier le dispositif de chômage partiel aux licenciements en cas de difficultés économiques liées à l’épidémie de coronavirus". Alors qu’une réunion téléphonique s’est tenue avec les organisations patronales et syndicales, un participant a témoigné dans le quotidien Les Échos qu’"aucun plan de licenciement ne sera accepté dans la période".

La ministre du Travail aurait également "demandé aux représentants des entreprises et des salariés d’informer les Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) pour les plus grandes entreprises lorsqu’un plan de licenciement est envisagé", d’après BFM TV.