Coronavirus : que sait-on du vaccin AstraZeneca, autorisé au Royaume-Uni ?

publié le 30/12/2020 à 11:09

En plus du vaccin de Pfizer et BioNTech, le Royaume-Uni dispose désormais d'un second vaccin, codéveloppé par AstraZeneca et l'université d'Oxford. Le gouvernement britannique a annoncé son autorisation ce mercredi 30 décembre, dans un communiqué se réjouissant que "avec deux vaccins autorisés nous serons capables de vacciner un plus grand nombre de personnes à risque".

Il y a quelques semaines encore, ce vaccin inquiétait. Fin novembre, il était annoncé comme efficace à 90%, mais il avait ensuite été annoncé que seule une demi-dose de vaccin avait été injectée pour obtenir ses résultats. L'injection de deux doses complètes, comme il est normalement requis, entraînait une efficacité de 62% seulement.

Des erreurs depuis largement corrigées, à en croire AstraZeneca. "Nous pensons que nous avons trouvé la formule gagnante et comment arriver à une efficacité qui, avec deux doses, est élevée comme celle des autres", a assuré son directeur général, Pascal Soriot, dans un entretien au Sunday Times.

Un vaccin pas cher et facile à conserver

Cette autorisation est encourageante, non seulement car elle permettra la distribution d'un nombre de doses plus importantes, mais aussi car, à 2,5 euros la dose, le vaccin d'AstraZeneca a l'avantage d'être particulièrement peu cher. À titre de comparaison, le vaccin de Pfizer et BioNTech, distribué en France, a coûté 15,5 euros par dose à l'Union européenne.

Autre avantage : il peut être stocké à une température de réfrigérateur, entre 2 et 8 degrés Celsius. Une donnée qui lui permet d'être distribué bien plus facilement que le vaccin de Pfizer et BioNTech, qui doit être conservé à -80°, et même de Moderna, qui doit être gardé à -20°.

Le vaccin d'AstraZeneca est le troisième à être autorisé en Occident. Plusieurs pays ont déjà commencé à distribuer le vaccin de Pfizer et BioNTech, et les États-Unis ont autorisé celui de Moderna.