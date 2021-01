Coronavirus : le vaccin Pfizer peut "neutraliser" les variants du virus

et AFP

publié le 08/01/2021 à 12:06

Les variants britannique et sud-africain du coronavirus inquiètent depuis plusieurs semaines. En cause, un potentiel de contamination qui pourrait être plus important. Néanmoins, le laboratoire Pfizer a annoncé ce vendredi 8 janvier que son vaccin élaboré avec la société BioNTech pouvait "neutraliser" les mutations du virus.

"Les anticorps des personnes ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 neutralisent efficacement le SRAS-CoV-2 avec une mutation clé qui se trouve également dans deux souches hautement transmissibles" identifiées en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, indique le laboratoire BioNTech dans un communiqué. L'une des limites de cette étude succincte, soulignée par les auteurs eux-mêmes, est qu'elle ne porte pas sur l'ensemble des mutations présentes sur ces variants.

Une étude réalisée avec l'Université du Texas, qui n'a pas encore été validée par les pairs, a montré un résultat positif du vaccin sur 16 mutations du virus au total, rapporte Reuters. Elle a été réalisée sur du sang de personnes ayant reçu le vaccin.

Appelés VOC 202012/01 pour le britannique et 501.V2 pour le sud-africain, ces mutations sont particulièrement surveillés. En France, quelques cas du variant britannique ont déjà été détectés, dont un dans l’Éducation nationale en Ile-de-France. Il s’agirait d’un accompagnant d'élèves handicapés (AESH) qui intervient dans une école maternelle et un collège de Bagneux (Hauts-de-Seine). A priori, il n’aurait pas eu de contact avec des élèves pendant les deux semaines de vacances.

Un cluster interroge également dans un centre gériatrique près de Rennes. Neuf personnes au total présenteraient une forme variante du virus, mais la première contamination ne correspondrait pas au variant britannique, a annoncé vendredi 8 janvier l'Agence régionale de Santé (ARS) Bretagne dans un communiqué.