Le généticien et président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, a appelé sur les réseaux sociaux à une mobilisation générale et à opérer la vaccination le plus rapidement possible. Pour lui, un troisième confinement dur "n'est pas certain, mais il est loin d'être improbable".

"Je suis dans mon rôle de lanceur d'alerte", a indiqué Axel Kahn, avant de poursuivre : "il faut essayer de pousser au maximum le feu de la vaccination". Le généticien a appelle à s'occuper des patients prioritaires le plus vite possible, à savoir les plus fragiles et les soignants "dont on aura besoin pour soigner en cas de poussée épidémique sévère".

Celui qui est aussi président de la Ligue contre le cancer a affirmé être dans son rôle : "Il y a eu énormément de dégâts collatéraux pour les personnes atteintes de cancer". Il a notamment mis en garde contre l'arrivée des deux "mutants", dont "le V1, l'anglais" qui présente une grande "capacité d'invasivité".

Axel Kahn a ainsi enjoint à vacciner au maximum : "il ne faut pas garder les doses pour plus tard, il faut faire deux injections, et de toute façon des vaccins arriveront chaque semaine". Appelant à mobiliser "les étudiants, la réserve sanitaire, les pharmaciens" pour participer à la campagne de vaccination, il a indiqué qu'il faudrait dépasser le million de Français vaccinés avant la fin janvier.