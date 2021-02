publié le 09/02/2021 à 05:52

Après le variant britannique, les souches mutantes brésilienne et sud-africaine inquiètent. Ces variants sont sous haute-surveillance et pour y faire face, les règles changent dans les écoles françaises : un cas contact d'un de ces nouveaux virus et la classe ferme. En Bretagne, les fermetures ont déjà été multipliées par trois en une semaine. À Eaubonne, dans le Val d'Oise, le collège a fermé après des cas issus de la souche sud-africaine. Une campagne de dépistage massive aura lieu les trois prochains jours pour évaluer sa propagation.

À la demande de l'Agence régionale de santé, la ville a mis à disposition un gymnase. Les 600 collégiens et leurs parents seront testés en priorité. Des élèves de neuf classes de ce collège sont actuellement isolés après avoir été testés positifs. "On rappelle des choses toutes bêtes comme la prise de température, mais aussi où et comment on peut se faire tester. Il faut informer les parents d'élèves sur ce qu'il faut faire", explique Philippe Renou, représentant à la FCPE.

L'objectif est de casser les chaînes de contamination et de freiner la propagation du virus explique quant à elle Marie-José Beaulande, la maire d'Eaubonne. Selon l'élue, "la méconnaissance que l'on a de la circulation du virus fait qu'il a fallu frapper plus fort plus vite par un isolement. Il faut connaître le plus rapidement possible l'étendu de sa présence".

Au total, les autorités sanitaires espèrent pouvoir dépister plus de 1.500 personnes ces trois prochains jours.

