Coronavirus : qu'est-ce que le variant Delta Plus ?

Après le variant Delta, l'arrivée du variant Delta Plus était imminente. Et il a finalement fait son apparition en Corée du Sud, avec deux premiers cas. Un homme d'une quarantaine d'années, infecté dans dans le pays, ainsi qu'un voyageur arrivant de l'étranger. Mais qu'est-ce que Delta Plus, cette nouvelle mutation de la Covid-19 ?

Dès le mois de juin dernier, le gouvernement indien avait indiqué la présence d'une nouvelle mutation détectée chez le variant Delta. Ce nouveau variant se traduit par une modification au niveau de la protéine Spike, servant alors de "clé" au virus afin de pénétrer dans les cellules qu'il infecte, selon nos confrères de The Conversation. Explications avec le professeur d'immunologie moléculaire Sunit K. Singh.

Baptisée "Delta Plus" mais aussi AY.1 ou B.1.617.2.1, cette nouvelle mutation a été identifiée en Inde chez 48 personnes infectées par le variant Delta. "Delta Plus" a lui, été classé comme "variant préoccupant" par le ministère de la Santé indien, notamment à cause d'une transmissibilité accrue.

En quoi le variant Delta Plus est -il différent du variant Delta ?

Le variant Delta avait, lui, commencé à faire son apparition en mars 2021 en Europe. En juin, des patients porteurs de la Covid-19 s'étaient également avérés être porteurs de ce nouveau mutant. Ce qui était alors devenu une source de préoccupation pour les autorités, certains scientifiques indiens craignaient qu'il ne soit à l'origine de nouvelles infections.

Cette mutation de la protéine Spike portée par le variant Delta Plus n'est toutefois pas nouvelle. Connue sous le nom de "K417N", cette mutation avait déjà été décrite chez le variant Bêta, initialement détecté en Afrique du Sud. Le variant Bêta, porteur de cette mutation s'est avéré capable d'échapper dans une certaine mesure aux anticorps induits par le vaccin d'AstraZeneca. La crainte est donc que certains vaccins ne soient pas aussi efficaces contre le variant Delta Plus que contre les autres variants.

Néanmoins, le variant Delta Plus ne s'est pas encore largement diffusé et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ne l'a pas encore classé parmi les variants préoccupants.