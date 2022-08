Coronavirus : qu'est-ce que la "bouche Paxlovid", l'un des effets indésirables du médicament ?

Un goût de liquide de sac poubelle cuit au soleil, une bouchée de pièces de monnaie sales, lait de soja pourri... Un nouvel effet indésirable de la pilule antivirale de Pfizer "Paxlovid" autorisée depuis février 2022 en France - qui permet d'éviter de contracter des formes graves du coronavirus - a été confirmé par le laboratoire américain, a indiqué le site du Wall Street Journal le 16 août dernier.

La "bouche Paxlovid", directement liée à la dysgueusie (une altération du goût à cause de la molécule de ritonavir), touche 5.6% des patients prenant le médicaments, d'après un porte-parole de Pfizer, reprenant une étude publiée dans le New England Journal of Medicine.

Elle durerait tout le temps du traitement - qui réduit de 90% les risques d'hospitalisation ou de décès parmi les personnes à risques - soit 5 jours. Cet effet indésirable provoquerait des réactions diverses chez les patients. Quelle que soit la mauvaise odeur, il est très difficile de la faire disparaître, toujours selon le journal américain. Certains aliments permettent toutefois d'atténuer le goût désagréable : l'ananas, le beurre de cacahuète ou encore les pastilles à la menthe.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info