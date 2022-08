Variole du singe : qu'est-ce que le phénomène "rétro-zoonose" ?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé ce mercredi 17 août les personnes infectées par la variole du singe à éviter d’exposer les animaux. En effet, un premier cas de transmission de cette maladie virale de l’être humain vers un chien a été rapporté récemment. C'est une nouvelle information qui indique que la variole du singe est donc une zoonose.

"Les zoonoses sont des maladies ou infections qui se transmettent des animaux vertébrés à l'homme, et vice versa", indique le site gouvernemental du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ainsi, d'après l'Organisation mondiale de la santé animale, 60% des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques.

Le "rétro-zoonose", quant à lui, est un néologisme. Ce mot désigne donc une maladie infectieuse passée de l'homme à l’animal. Ce phénomène est très connu des autorités sanitaires. À ce titre, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), recommande aux malades de la variole du singe dans un communiqué publié lundi 23 mai, de ne pas côtoyer les animaux de compagnie.

"Tout contact avec un animal de compagnie mammifère, et en particulier les rongeurs (souris, rats, hamsters, gerbilles, cobayes, écureuils, etc.), doit être évité en raison de la possibilité d’interaction et de transmission entre l’homme et l’animal", estime l’agence. Les animaux doivent même "idéalement être isolés dans des installations surveillées", voire "euthanasiés en dernier recours si le dépistage et/ou l’isolement ne sont pas réalisables", précise-t-on.

