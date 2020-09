Coronavirus : pourquoi ne faut-il pas garder son masque sous le nez ?

publié le 03/09/2020 à 06:11

Le masque est obligatoire en entreprise, à l'école, et dans tous les lieux clos partagés... Mais encore faut-il bien le porter. Or, que ce soit au bureau, dans le métro ou dans la rue, on voit des gens avec le masque sous le nez. Sachez que dès que le nez dépasse, dès qu'on voit un petit bout de narine, c'est comme si vous n'aviez pas de masque. Autant dire que ça ne sert strictement à rien.

Le virus se développe dans la paroi nasale, comme pour le rhume. Plusieurs études ont montré récemment que certains malades testés positifs n'avait pas de trace de virus dans la gorge : juste dans le nez. C'est d'ailleurs pour cette raison que les laboratoires mettent du temps à mettre au point un test salivaire fiable.

Le virus sort d'abord par le nez, et comme il se transmet dans l'air, vous pouvez contaminer dans une pièce fermée ou mal ventilée des personnes qui sont même à plusieurs mètres de vous.

On le rappelle donc, pour mettre le masque il faut d'abord se laver les mains, l'ajuster sur le nez et sous le menton, et ensuite ne plus le toucher, ou alors juste les élastiques. Pour boire un coup, tirez l'élastique. Pour l'enlever, c'est toujours avec l'élastique. Et après l'avoir enlevé, il faut à nouveau se laver les mains.