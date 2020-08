Masque obligatoire en entreprise : Laurent Pietraszewski détaille les mesures

et Coline Daclin

publié le 31/08/2020 à 18:43

À la veille de la rentrée, on connaît enfin le protocole sanitaire à mettre en place en entreprise. Le ministère du Travail a publié ce lundi 31 août dans l'après-midi un guide très attendu sur le sujet.

Laurent Pietraszewski, secrétaire d’Etat auprès de la Ministre du Travail, a assuré au micro de RTL qu'une "semaine de bienveillance" serait accordée aux entreprises pour se mettre en règle par rapport au nouveau protocole sanitaire.

Ce sera "quelques jours, une semaine pour regarder les choses tranquillement" avec les instances représentatives du personnel, a-t-il déclaré.

Laurent Pietraszewski soutient que le port systématique du masque sera "la règle générale" et qu'il n'y aura que "peu de cas d'exemptions". Il cite en particulier les ateliers, dans lesquels il sera possible de porter uniquement une visière à son poste de travail, lorsque la distanciation physique est suffisante.

Des critères pour enlever le masque momentanément

En revanche, dans d'autres entreprises, la visière ne pourra pas remplacer le masque. "La visière n'a pas le même apport", précise le secrétaire d'État.

Il explique également qu'il sera possible de retirer le masque en open space "quelques instants" à son poste de travail si un certain nombre d'éléments de protections complémentaires sont présents. Le nombre d'éléments nécessaire varie en fonction de la circulation du virus. En zone de circulation active, il faudra plus de critères pour retirer momentanément le masque.

Quant au secteur de l'audiovisuel, il "doit faire l'enjeu d'un travail de fond, approfondi [...] dans les heures et les jours qui viennent", a assuré Laurent Pietraszewski. Il reconnaît que les plateaux de radio et de télévisions se trouvent dans des "situations très particulières".