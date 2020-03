Coronavirus : un numéro vert pour aider les entreprises en difficulté

publié le 10/03/2020 à 07:58

La BPI, la Banque Publique d'Investissement, lance un numéro vert, le 0 969 370 240, pour aider en urgence les entreprises en difficulté à cause du coronavirus. L'idée, c'est d'éviter des faillites en cascade. C'est la même logique en matière sanitaire et en matière économique, on essaie de limiter la propagation du virus à toutes nos petites et moyennes entreprises car on sait que les plus fragiles, celles qui sont déjà malades, seront les premières à mourir.

Ce numéro vert servira à enclencher un "airbag" en matière de trésorerie. La BPI garantit les prêts que les banques accordent à une entreprise pour acheter du matériel, ouvrir un magasin par exemple. Si une entreprise appelle ce numéro vert et fait part de ses difficultés à cause du coronavirus, la BPI peut débloquer des aides et des facilités de trésorerie en une semaine à peu près.

Rappelons qu’on est déjà dans un compte à rebours pour les chefs d'entreprises car le 15 mars prochain, ils vont devoir payer les charges sociales et fiscales comme chaque trimestre. Mais la BPI peut rassurer les banques afin qu'elles allongent les emprunts et baissent les mensualités en se portant caution pour les entreprises à hauteur de 70% du prêt.



La BPI, c'est un peu 'le geste barrière économique' Martial You, sur RTL, le 10 mars 2020





La BPI est présente sur tout le territoire avec 50 bureaux : elle connait les PME locales et les appels au numéro vert seront renvoyés vers ces bureaux. Mais, surtout, la philosophie est vraiment (comme pour le virus) de retarder les cas de détresses d'entreprises. Ce sont des entreprises en bonne santé qui se retrouvent avec des contrats qui tombent ou des usines à l'arrêt faute de pièces.



La BPI, c'est un peu "le geste barrière économique". En réalité, on réactive des dispositifs qui avaient été mis en place en 2008 au moment de la crise financière. À l'époque, 21.000 PME avaient été aidées grâce à ces mesures de trésorerie. Les experts avaient estimé que tous les allègements, les mesures de chômage partiel, les reports de charges, les garanties d'emprunts avaient permis de sauver en tout 380.000 emplois.



Il y a toutefois des régions et des secteurs plus fragiles que d'autres en ce moment. Paris est dans une situation beaucoup plus critique que les autres car la capitale est la première ville de spectacles, forums, séminaires... Et ces activités-là sont à l'arrêt. On sait aussi que Lourdes est en grande difficulté car elle ne vit que du tourisme et du pèlerinage. La vallée de Larves et les sous-traitants automobiles commencent aussi à s'inquiéter car les usines ont utilisé leurs "stocks tampons", comme on dit, et il leur manque maintenant des pièces fabriquées en Chine pour continuer à travailler.

La BPI a aussi reçu des demandes d'aide de la part de trois entreprises qui vendent du Cognac car les ventes en Asie sont stoppées et l'épidémie commence à arriver aux États-Unis, ce sont les deux principaux marchés pour les vins et spiritueux français. On le voit, le secret pour éviter des faillites en cascade, c'est d'anticiper les difficultés en demandant de l'aide au gouvernement. Or, les patrons ont parfois du mal à tendre la main. Le numéro vert est aussi un système d'alerte sanitaire.