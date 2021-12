Coronavirus : pourquoi l'Institut Pasteur de Lille arrête ses essais de suppositoire ?

Faute de patients volontaires, l'Institut Pasteur de Lille a abandonné l'essai clinique qu'il tentait de mener pour mesurer l'efficacité d'un médicament, le clofoctol, contre la Covid-19. En septembre, il recherchait "entre 350 et 700 patients", âgés de plus de 50 ans, non-vaccinés et présentant au moins un symptôme de la Covid-19, pour cet essai clinique. Mais trois mois plus tard, il n'en a recruté qu'une douzaine.

"Trop peu pour qu'on puisse arriver à un début de conclusion", déplore le professeur Xavier Nassif. "Les Français ne sont pas très volontaires pour participer à des essais cliniques et les gens de plus de 50 ans et qui aujourd'hui ne sont pas vaccinés ont un petit côté rebelle".

L'institut se penche désormais sur un changement de stratégie pour reprendre cet essai. "Nous travaillons sur la façon dont on pourrait répondre à la question 'Est-ce que le clofoctol est un inhibiteur de la réplication du Sars ?' en changeant de stratégie, en trouvant un partenaire qui pourrait le faire dans d'autres circonstances, peut-être chez des malades hospitalisés ou à l’étranger", a-t-il ajouté.

Le médicament devait être administré aux patients sous forme de suppositoire, à raison de deux par jour pendant cinq jours. Le clofoctol a été commercialisé en France et dans d'autres pays européens, dans une autre indication que celle de la Covid-19. L'Institut avait reçu cinq millions d'euros du géant du luxe LVMH pour financer cet essai.