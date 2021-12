Coronavirus : des scientifiques inventent un masque qui brille au contact de la Covid-19

On est peut-être au début d'une révolution dans la lutte contre la Covid-19. Des scientifiques japonais de l'université de Kyoto affirment avoir crée un masque qui brille sous les rayons de lumière ultraviolet quand il est en contact avec le virus. Vous pourrez donc savoir si vous avez été contaminé. Forcément, on se dit que ces masques pourraient compléter, voire remplacer les tests PCR et antigéniques.

Cela paraît surprenant sur le papier, les scientifiques ont utilisé pour cela des oeufs d'autruche. L'oiseau est capable de produire différents anticorps pour lutter contre le virus. Les scientifiques ont donc créé un filtre spécial sur le masque, l'ont vaporisé ensuite d'un colorant fluorescent qui contient ces fameux anticorps. Et donc, en cas de contact avec la Covid-19, les zones contaminées du filtre brillent alors sous la lumière ultraviolet.

L'expérience scientifiques a été menée sur 32 personnes infectées seulement, ce n'est donc que le début. Les expériences ont marché à chaque fois. Des tests supplémentaires sur 150 patients atteints du virus doivent encore être menés. Si les résultats sont de nouveau au rendez-vous, les scientifiques soumettront le projet au gouvernement japonais avec une commercialisation des l'année prochaine.